Silvan Barajı'nda dolgu çalışmasının yüzde 97'si tamamlandı
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Silvan Barajı'nda dolgu çalışmasının yüzde 97'si tamamlandı

Silvan Barajı'nda dolgu çalışmasının yüzde 97'si tamamlandı
04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor.

Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) verilerinden derlediği bilgiye göre, 8 baraj ve 23 sulama tesisi yapımının hedeflendiği Silvan Projesi kapsamında Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajları inşa ediliyor.

Bu barajların tamamlanmasıyla yörede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depolanabileceği bir kapasite oluşturulacak.

Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak

Silvan Projesi kapsamında inşası süren ve terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan Silvan Barajı ise bölgede sulama hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşıyor.

Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen baraj, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmiyle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı unvanını elde edecek.

4 aşamalı olarak planlanan Silvan Projesi kapsamında, her aşamada barajın rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artırılacak. Dolayısıyla Silvan Barajı'ndan üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve zaman içinde enerji üretimi 681 gigavatsaatten 88,41 gigavatsaate inerken, sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak.

Yüksekliği 175,50 metre ve 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu hacmiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak barajda dolgu kapasitesinde 8,4 milyon metreküplük seviyeye ulaşıldı.

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 65'e ulaştığı, dolgu çalışmalarının kısa sürede tamamlanması beklenen barajda gelecek yıl su tutulması hedefleniyor.

"Üreticinin geliri 4-5 kat artacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla Diyarbakır'da yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar arazinin suya kavuşacağını söyledi.

Barajdaki suyun Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla ovalara aktarılacağına işaret eden Delil, "Suya kavuşan arazilerde üretimde, dolayısıyla üreticinin gelirinde 4-5 kat artış olacak." dedi.

Delil, yıllardır üreticilerin arazilerinin suya kavuşmasını beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Silvan ve Bismil ovalarının suya kavuşmasıyla tarımsal üretimde büyük artış olacak. Bu da yöre insanın refah seviyesinin yükseltirken, köyden kente göçü azaltacak. Yılda 2 ürün yetiştirilmesi sayesinde Diyarbakır'da tarımsal sanayi de kısa sürede hızla gelişecek. 300 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. DSİ, Silvan Barajı'nın tamamlanması için yoğun çalışma yürütüyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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