Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Haberler | Yerel

Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

DİYARBAKIR (İHA) - Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyler beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı şiddetini artırarak devam etti. Sürücüler görüş açılarının düşmesiyle ilerlemekte zorluk çekti.

Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı

Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı

Silvan'a mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Son Dakika Haberleri

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