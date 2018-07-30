Galatasaray, Andre Silva İçin Milan'a Yeniden Teklifte Bulundu

Galatasaray, Andre Silva'nın transferi için Milan'a yeni teklifte bulundu. İtalyan ekibi, kararını kısa süre içinde sarı-kırmızılılara bildirecek.

Aslan'ın Andre Silva umudu sürüyor. Milan'ın gözden çıkardığı Portekizli golcüyü kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, yüksek maaş konusunda yeni bir formül buldu.

Cim-Bom, İtalyan ekibine Silva'nın 4 milyon euroluk maaşının 2.5 milyon eurosunu kendilerinin verebileceğini bildirdi. Milan'ın futbolcusunu Galatasaray'a vermek istediği ve iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONUÇ BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması Andre Silva için cazip nokta olurken, görüşmelerin sürdüğü ve birkaç gün içinde Portekizli golcü konusunda olumlu veya olumsuz bir netice alınacağı bildirildi.

Kaynak: Skorer

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