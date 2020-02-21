Silüet resim sergisi açıldı

21.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:27

Malatya'da Silüet Resim Atölyesi Performans sergisi düzenlendi.



109 eserin yer aldığı sergi, hafta sonu gezilebilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (MABESEM) düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Selami Gün ile sanatçılar ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.



Törende bir konuşma yapan Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Selami Gün, heyecan verici bir sergi etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydederek Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa sürekli kurslar düzenlediklerini ve halen 75 kursun açık olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de konuşmasında, sergide merak uyandırıcı eserlerin yer aldığını kaydetti.



Yapılan konuşmalardan sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Sergide MABESEM Silüet Resim Atölyesinde yapılan 109 eser yer alıyor.



Sergi, Pazar akşamına kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA