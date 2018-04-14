Şilte Hakkında Büyük İddia

Ceres Yayınları'ndan çıkan kitabın içinde sevilen yazarın imzasını taşıyan içeriğe uygun şiirlerde bulunuyor, Anadolu kültürünü yansıtan içerik ve şiir katkısı nedeniyle aslında kült bir romana imza atmışta oldu.

15 Mayıs tarihi itibariyle raflardaki yerini alacak romanıyla okurlarla buluşacak olan Gülümse Yılmaz, "Şilte" isimli kitabıyla önemli bir satış grafiği çizmeyi de hedefliyor. Anadolu'nun zorlu şartlarından İstanbul'a oradan İtalya'ya kadar yolculuğu uzanmış bir kız çocuğunun dramatik hikâyesinin yazar Gülümse Yılmaz gözünden işlenmesiyle ortaya çıkan "Şilte" isimli romanın gelirinin bir bölümü de istismara uğramış kız çocukları adına dört bayan doktor tarafından kurulmuş olan "Yeni Başlangıçlar" adlı yardım derneğine bağışlandı. Böyle bir yardım kurumuna ve çocuklara faydam olacaksa ne mutlu bana dedi. Romanın üzerinde üç yıl çalıştığını ve bir yıl önce yeniden ele aldığını, tamamdır oldu dedikten sonra yayın evlerine sunduğunu belirten yazar Gülümse Yılmaz, "Şilte" isimli romanım konusunda çok iddialıyım. Şiirlerim konusunda Sabahattin Ali kadar iddialı olmalı mıyım? Bilmiyorum ama "Şilte", bir gün mutlaka "Kürk Mantolu Madonna'yı çok geride bırakacak biliyorum..." dedi.