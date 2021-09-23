Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi - Haberler Ekonomi
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Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülen 'Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Eğitim Yayımı ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında 25 çiftçi Adana ve Osmaniye'ye geziye götürüldü.

OSMANİYE (İHA) - Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülen 'Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Eğitim Yayımı ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında 25 çiftçi Adana ve Osmaniye'ye geziye götürüldü.

Yer fıstığı yetiştiriciliği, yer fıstığı işleme yöntemleri, ürün pazarlama ve markalaşma, tarımsal kümelenme ve grup oluşturma ve tarımsal hibe, teşvik ve destekleme eğitimleri verildikten sonra yer fıstığı yetiştiriciliğini yapan 25 çiftçiye yönelik teknik gezi programı gerçekleştirildi. Çiftçiler, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne ziyaret edildikten sonra, Osmaniye ili Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitü Müdürlüğünde düzenlenen Tarladan Sofraya Osmaniye Yer Fıstığı çalıştayına katılım sağladı. Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, ilçede yapılan yer fıstığı yetiştiriciliği hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Çalıştayın ardından Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret edildi. Osmaniye'de bulunan özel sektör kuruluşları ziyaret edildikten sonra yer fıstığı işleme ve paketleme konusunda yapılan iş ve işlemler yerinde görülerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Proje Koordinatörü GAP TEYAP Uzmanı Şahin Karahan, proje hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Yer fıstığı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Adana ve Osmaniye illerinde bulunan örnek işletmeleri yerinde görerek, işletmelerin çalışma yöntemlerini hakkında bilgi alışverişini sağlamak ve ilgili konulardaki pratik tecrübelerin paylaşılması, çiftçilerimizin daha modern tekniklerle üretim yapmalarını ve etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlanmayı amaçlandırılmıştır. Teknik geziye, proje paydaşlarından olan Şırnak Üniversitesi Ziraat fakültesi ve Silopi Ziraat Odası teknik personelleri, tarım danışmanları, Silopi çiftçileri ve özellikle proje kapsamında demonstrasyon kurulumunu yaptığımız önder çiftçiler ile Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan toplamda 25 kişilik bir gurup ile, Adana ve Osmaniye illerinde bulunan örnek işletmeleri yerinde görerek, işletmelerin çalışma yöntemlerini hakkında bilgi alışverişini sağlamak ve ilgili konulardaki pratik tecrübelerin paylaşılması, çiftçilerimizin daha modern tekniklerle üretim yapmalarını ve etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlanmayı hedeflendirilmiştir" dedi. - ŞIRNAK

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Silopili yer fıstığı üreticileri Adana ve Osmaniye'de gezdirildi - Haberler Ekonomi
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