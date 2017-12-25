Silopili Stk'lar İstişare Toplantısı Yaptı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ilçedeki sorunlar hakkında istişarede bulundu.



İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yöneticileri, Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği'nin yeni hizmet binasında toplanarak ilçenin sorun ve sıkıntıları hakkında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer engelsiz bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında düşüncelerini aktarırken, Şırnak Talasemi Derneğine (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan'da bölgede hematoloji doktoru ihtiyacı olduğunu ve vatandaşları kan vermeleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Girik Amo Derneği Başkanı Kemal Özdemir de ilçedeki dernek ve STK'ların bir çatı altında toplanarak platform kurması gerektiğine değinerek, "Dernekler vatandaşlara hizmet etmek için vardır. Mademki hepimiz aynı düşünce ile hareket ediyorsak bir arada tek çatı altında toplanmamız sorunların çözülmesi noktasında daha olumlu olacağı görüşündeyim. Ayrıca derneklerin çaba gösterdiği sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Amaç ilçeye bir şeyler katmak ve güzelleştirmek ise bizde taşın altına elimizi hep birlikte koymamız gerekmektedir" dedi. - ŞIRNAK