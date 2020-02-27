Silopili öğretmen ve öğrencilerden Elazığlı depremzedelere yardım

27.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:20

Silopi İpekyolu İlk ve Ortaokul Müdürü Mehmet Mahir Hatun'un öncülüğünde okul öğretmenleri ve öğrenciler Elazığlı depremzedelere kırtasiye malzemeleri gönderdi.

Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek hazırlanan kırtasiye malzemeleri Elazığ'daki depremzede öğretmen ve öğrencilere gönderildi.

Konu ile İlgili açıklama yapan okul müdürü Mehmet Mahir Hatun öğrenci ve öğretmenleri ile gurur duyduğunu belirtti.

Yardım kampanyası fikrinin öğrencilerden çıktığını söyleyen Hatun;"Elazığ'daki depremzede kardeşlerimize hazırladığımız kırtasiye malzemelerini bu gün gönderdik. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimizin çok emeği var. Herkes gönlünden ne koparabiliyorsa paketleyerek idaremize ulaştırdı. Elazığ'daki depremzede kardeşlerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Karınca kararınca bu hediyemizi kabul görsünler." dedi.

Kaynak: AA