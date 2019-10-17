Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.
17.10.2019 12:23
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.
- Silopişırnak
Başverimli Beldesi'ndeki Verimli Ortaokulu'nun öğrencileri, TSK'nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek için okul bahçesinde komando marşı okudu. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu kırmızı renkli tişört giyen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte askeri selamı verdi.
- Silopişırnak
Kaynak: DHA