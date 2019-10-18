Silopili gençler Fenerbahçe U17 altyapı takımı ile maç yaptı

18.10.2019 17:00

Silopi ilçesindeki 1960 Silopi Spor Kulübü U17 alt yapı grubunda yer alan gençler Fenerbahçe U17 altyapı takımı ile İstanbul'da maç yaptı.

Kaymakamlık ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sponsorluğunda teknik direktör Suat Tülo ile İstanbul'a giden Silopili gençler Kadıköydeki bir sahada düzenlenen karşılaşmada Fenerbahçe U17 alt yapı grubu ile mücadele etti.

Kardeşliğin pekiştiği maç Fenerbahçe takımında top koşturan gençlerin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe U17 alt yapı grubu oyuncularından Melih Bostan, Silopili akranları ile dostluk maçı yaptıklarını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaan Öztürk de her iki takım adına güzel bir maç olduğunu belirtti.

Fenerbahçe U17 altyapı grubu teknik direktörü Serkan Yeğin güzel bir organizasyon olduğunu, çocukların çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Yeğin, "Güzel dokunuşlar yapmak istiyoruz aslında ülke futbolu adına. Amacımız Türk futbolunu doğru bir şekilde ilerletebilmektir." dedi.

1960 Silopi Spor Kulübü oyuncularından Mehmet Aktog, Fenerbahçeli olduğunu, tuttuğu takımın oyuncuları ile maç yapmanın iyi bir tecrübe olduğunu belirtti.

Teknik direktörü Suat Tülo da "Oyuncularımız hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. İstediğimiz performansı sergilediler. Bizim için önemli olan çocuklarımızı buraya getirip maç yaptırmaktı. Bizlere destek sunan Kaymakamımız Sezer Işıktaş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA