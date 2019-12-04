Silopili esnaftan engellilere destek

04.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34

Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla bir esnaf tarafından engellilere yemek ikramında bulundu.

Silopi'de pizza işletmeciliği yapan Haşim Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Engelliler Günü dolaysıyla iş yerini süsledi, engellilere yemek ikram etti.

Ekinci, engellileri unutmadıklarını kaydederek, "Esnaf olarak bir günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Sevgisizlik de en büyük engellerden biri. Ama sevgi girdiği zaman işin içine, açamayacağı hiçbir kapının olmadığını biliyorum. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engeli adayıyız." dedi.

Kaynak: AA