Silopili Çocuklar 23 Nisan'ı Kutladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul öncesi öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik, okulun çok amaçlı salonunda yapıldı.

Etkinlikte, bölüm öğrencileri kendi elleriyle diktikleri çizgi film karakterleri ve palyaço kostümlerini giyerek minik öğrencileri eğlendirdi.

Çocuk gelişimi öğretmeni Şehnaz Köşe, yaptığı açıklamada, öğrencilerin gösteri yapmak için 4 ay hazırlık yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde prova yaptıklarını anlatan Köşe, "Kostümlerini bizzat çizgi film karakterlerinden seçip diktiler. Çalışmalarımızı şarkılarımızı hazır aldık ama dramamızı senaryosunu kendimiz yazdık. Bu doğrultuda çocukları daha çok eğlendirmeye yönelik bir çalışma yaptık." dedi.

Öğrencilerden Nurcan Macit de çocukları eğlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.