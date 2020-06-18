Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 işçi, Güçlükonak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 işçi, Güçlükonak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında Kurtik Tepe mevkisine geldiğinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, araçta bulunan işçiler Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla şehit oldu.

Şehitler için bugün Güçlükonak ilçesinde tören düzenlendi. Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlçe Kaymakamı Serhat Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehitlerin yakınları katıldı. Tören, şehitlerin cenazelerinin, katafalka konulması ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehitler için dualar edildi. Tören sırasında şehit yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Tören sonrası, şehitlerden Emin Eruğul ve Haci Atilla'nın cenazesi Akçakuşak, Nesim Beştaş'ın cenazesi Kocatepe, Osman Tuncay'ın cenazesi ise Düğünyurdu köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

Kaynak: DHA