Silopi Kaymakamlığı'ndan 500 aileye gıda paketi

Silopi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından şehit ve gazi yakınlarının aralarında bulunduğu 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı.

Silopi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından şehit ve gazi yakınlarının aralarında bulunduğu 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı.

Silopi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Çalışkan, Görümlü ve Başverimli beldesi ile ilçe merkezinde daha önce tespitleri yapılan gazi ve şehit yakınlarının da aralarında bulunduğu 500 aileye yardım yapıldı.

Yardımı alan aileler, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA