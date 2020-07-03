Silopi Kaymakamı Kuruca'yı MÜSİAD heyeti ziyaret etti Silopi Kaymakanı Can Kazım Kuruca'yı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi üyeleri ziyaret etti.

Silopi Kaymakanı Can Kazım Kuruca'yı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi üyeleri ziyaret etti. Kaymakam Kuruca'ya, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin ve üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bilin, Kaymakam Kuruca'yı göreve başlamasıyla başlattığı tebrik çiçeği yerine İdlib'te yapılacak olan 50 briket ev kampanyasına destek verdiklerini ve bu anlamlı kampanya için Kuruca'ya teşekkür etti. Kaynak: AA