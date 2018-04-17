Silopi'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu, 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar da hazır bulundu.

Dönemin Van Jandarma Asayiş Kol ordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest iddiasıyla Van'a giden helikopterde yer alan eski astsubay tutuklu sanık Sedat Duran, saat 22.40'da kışladan helikoptere bindiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Kimse bize uçuş yasağı olduğunu ya da darbe girişimi olduğunu söylemedi. Bu saatlerde darbe girişimine dair, kanunsuz bir olay olduğuna dair hiçbir haber yok. Van'a indiğimizde yanımıza iki kişi geldi. Bu kişiler tabur komutanı ile konuştu. Biz bu esnada mevzi almadık, gözetleme yapmadık. Bir tehdit düşünmediğimiz için rahat bir şekilde hareket ediyorduk. Çünkü askeri birliğe inmiştik. Biz mevzi alsak bizi görmeleri imkansız. Saat 00.10 sularında görev iptal emri aldık ve döndük. Yasa dışı bir eylemim olmadı."

Aynı timde yer alan eski astsubay tutuklu sanık Mehmet Yüksel ise 15 Temmuz günü yapılan eğitimin derdest ya da suikastla ilgisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce ifade ettiğim gibi yüksek değerli hedef (ydh) görevi olduğunu helikoptere binince öğrendim. Kimseye emir verme yetkim yoktur. Van'a indiğimizde mevzi alsak ya da gizlensek kimse bizi göremezdi. 15 Temmuz akşamı yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. Üstlerimden de darbeye yönelik bir emir almadım. Ben ve burada bulunan tim arkadaşlarımın yasa dışı eylemi bulunmamaktadır."

Eski astsubay tutuklu sanık Süleyman Sefa Altuğ, Silopi ÖKHÜ'ye yeni atandığını kaydederek, gözaltına alındığı günden beri samimi beyanlarla bulunduğunu ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Tutuksuz sanıklar da mütalaada belirtildiği gibi beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından karar için ara verdi.