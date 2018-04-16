Silopi'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu, 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmayı AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, beraberindeki heyetle izledi.

Dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest iddiasıyla helikopterle Van'a giden timin amiri tutuklu sanık eski binbaşı İsmail Çevik, görevin yüksek değerli hedef (YDH) olarak söylendiğini belirterek, "Görev bana son anda verilmesi nedeniyle acele bir şekilde hazırlanıp ancak helikopter başında hazır olmuştum. Ben de personele YDH görevini ancak helikopter içinde söyleyebildim. Bu faaliyet özel kuvvetlerin tamamen rutin bir operasyonel faaliyetine yöneliktir. Yani emirde gayri kanuni bir konu yoktur. Tüm personel aldıkları bu emir üzerine 2 saat uçuştan sonra Van'da 5 dakika pistte kalmış sonra tekrar Silopi'ye dönmüştür. Toplam 4 saatlik uçuşta kanunsuz bir eylem gerçekleşmemiştir." dedi.

Önceki celse dinlenen tanıkların kendisiyle yaşadığı husumet nedeniyle aleyhe beyanda bulunduklarını kaydeden Çevik, şunları aktardı:

"Sabah içtimasında planlanan eğitim konusunun, rehine kurtarma olarak değiştirilmesinin Korgeneral Temel'e yapılacak olan operasyona hazırlık mahayetinde olduğu iddia edilmişse de icra edilen eğitimin isnat edilen fiille hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Özel kuvvetlerde darbeye yönelik herhangi bir eğitim konusu bulunmamaktadır. Ayrıca o gün icra edilen eğitimde ne Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı kışlasına yönelik faaliyet ne de suikast benzeri bir faaliyet gerçekleşmemiştir. Yaptığım eğitimin böyle bir faaliyetle ilgisi olsa Murat Temiz (tutuklu-eski albay) ile irtibat kurulmamasının faaliyeti engellememesi gerekiyor. Yani ben böyle bir eğitim yapmış olsam sonuna kadar giderim. Olayda tek bir fiil helikopter ile Van'a gidilmesi olduğundan iddia makamı hayali senaryosunda suçun gerçekleşmemesi sonucu olarak İsmail Metin Temel'in tecrit edilmemesi gösterilmiş."

Söz konusu timde yer alan tutuklu sanık eski üsteğmen İsmail Öğüt de 15 Temmuz gecesi yüksek değerlikli hedef görevi var denilerek göreve çıktığını kaydederek, görevin içeriğinin kendileriyle paylaşılmadığını savundu.

Saat 22.30'da uçuşa katılmak için helikoptere bindiğini ifade eden Öğüt, "Bu nedenle Başbakanın saat 23.00 sularında yatığı açıklamadan haberimin olması mümkün değildir. Çünkü cep telefonlarımız tabur komutanının emriyle toplatılmıştı. Darbeci personelin bazı programlar üzerinden kendi aralarında süratle iletişime geçilmesi hususu malumunuzdur. Yapılan incelemelerde böyle bir durumum olmadığı ortadadır." diye konuştu.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına iniş yapıldıktan sonra personelin ağaçlık alanda gizlendiği iddialarını kabul etmeyen Öğüt, "Uzun süre ve ağır teçhizatlı uçuş yapıldıktan sonra insani ihtiyaçlar olmuştur. Bu nedenle üç dört kişinin ayakta diğerlerinin oturur vaziyette olduğu doğrudur ancak gizlenme amaçlı değildir." ifadelerini kullandı.

Helikopterin pilotu eski yüzbaşı tutuklu sanık Ali Özçelik, şunları söyledi:

"Acil görev aldığımda yazılı emir beklemeden uçuşa çıkmam gerekir çünkü acil görevin maksadı budur. Ancak durumun vahametinden ötürü ben her ne kadar helikoptere binmişsem de helikopteri çalıştırmadım. Celal Koca'dan (tutuklu) yazılı emir gördükten sonra bu görevi icra ettim. Yazılı emirde görev yeri Siirt Van Hakkari yazıyordu. Bize Metin Temel paşayı alma iddiası ile gidildiği söyleniyor. Siirt'e 10 dakika kala Siirt'in iptal olduğunu Van'a devam edeceğimizi İsmail Çevik (tutuklu) emretti. Yazılı emirde Van da yazdığı için tereddüt etmedim. Van'a 5 dakika kala nereye ineceğimizi öğrendim. İddialar doğru değildir. 02.30 gibi de tekrar Silopi'ye iniş yaptık. Herhangi bir eyleme katılmadım, suçsuzum."

Duruşma yarın devam edecek.

Duruşmayı izleyen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün sanıklarının yargılandığını hatırlatarak, "Semih Terzi'nin ekibinin duruşmasını izledik. Ben inanıyorum, yüce Türk adaleti bu hainlere gerekli cezayı verecektir. O gece aldığı emir üzerine itiraz dahi etmeyen milli kahramanımız Ömer Halisdemir, hain Terzi'ye karşı dimdik durdu ve o gece şehadet şerbetini içti. Türk ulusu kendisini unutmayacaktır, tarihimizin sayfalarına altın harflerle işlendi. Hain Semih Terzi layık olduğu cezayı buldu. Ekibi de yüce Türk adaleti tarafından hak ettikleri cezayı alacaktır." diye konuştu.