Silopi'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına katılan avukatlar da hazır bulundu.

Katılan avukatları adına konuşan Ali Kemal Akdoğan, tüm sanıkların darbeye iştirak eylemlerinden dolayı anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederek, "Sanıkların ayrıca hükümete karşı suçu da işledikleri anlaşılmakla sevk maddelerindeki tüm suçlardan cezalandırılmalarını istiyoruz. Her ne kadar iddia makamı İsmail Metin Temel'i öldürmeye teşebbüs suçundan beraat mütalaası vermişse de biz, sanıkların bu suçtan da cezalandırılmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Dönemin kurmay başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca, darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı kendisine devrettiği iddialarını kabul etmeyerek, şunları söyledi:

Bizim yaptığımız sekreterliktir. Bir evrak hazırlandığı zaman, kurmay başkanı bunu alır değiştirir. Kimse sen niye değiştiriyorsun diyemez. Çünkü altına imza atıldıktan sonra sorumlusu kurmay başkanı olur. Ayrıca bir evrak kurmay başkanına geldiği zaman mutlaka haber merkezine kaydı yapılır, defter arasına konulur ve başkana gelir. Bu emre benim 10 dakika içinde işlem yapmam gerekir. Yapmazsam bu bir suçtur."

Sözde emrin altındaki imzadan şüphelendiğini anlatan Koca, "Mesajın içeriğinden netice itibariyle bir şeyler sezinledim. Anlam veremedim ve emri yerine getirmedim. Emirde hazırlık ikazı ve birlik intikali vardı. Özel kuvvetler birliklerinin gecikmeksizin Ankara'ya intikali edeceği belirtilmişti. Ben bu emre işlem yapmadım. Benim personelle konuştuğum, hükümeti karalayıcı laflar ettiğim yalandır. Darbeci olsam günler öncesinden her şeyi tek tek organize etmem gerekirdi. Benim birliğim hiçbir şeye karışmamış, benim emrimle kimse dışarı çıkmamıştır. Sonuç olarak benim herhangi bir suçum yok." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının savunmasının ardından, duruşmaya öğle arası verildi.