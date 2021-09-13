SİLOPİ'DE ZİRAİ İLAÇ ATIKLARI DOĞAYI KİRLETİYOR

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zirai ilaç ambalajlarının doğaya atılması çevre kirliliğine neden oluyor. Ziraat Mühendisi Ebubekir Çağlın belediye, kaymakamlık veya valilik öncülüğünde Geri Dönüşüm tesislerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Silopi'de zirai ilaç ambalajları tarımda kullanıldıktan sonra arazi, nehir, akarsu ve su kanallarının yanına bırakılıyor. İnsan ve hayvanların yararlandığı su kaynaklarına karışan zirai ilaç ambalajları insan ve hayvan sağlığının yanı sıra doğa açısından büyük tehdit oluşturuyor. Ziraat Mühendisi Ebubekir Çağlın, ülkede tonlarca zirai ilaç kullanımının olduğunu ve bazı çiftçilerin ilaç ambalajlarının tarla başına, su kaynaklarının kenarına bırakmasının tehlike oluşturduğunu söyledi.

Atık ambalajların doğa, insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Çağlın, 'Bu ilaçlar insan ve hayvanların yararlandığı suya karışabiliyor. İlaçlar toprağa karıştığı zamanda, bu da toprak altı canlılarına zarar verebiliyor. Gaz haline gelen ilaçlar var, hava yoluyla insan ve hayvanlara zarar verebiliyor. Bitkilere zarar verebilen ilaçlarda var. Bunlar sağlığa da zara verebilir' dedi.

Çağlın, 'Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için belediye, kaymakamlık veya valilik aracılığıyla zirai ilaç bayileri ve çiftçilerle bir araya gelinip zirai atık merkezleri oluşturulabilir. Çiftçilerimiz kullandığı zirai ilaçların ambalajlarını belirli bir karşılık veya gönüllü olarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere buraya bırakılabilir. Benim fikrim, doğa kirliliğine engel olabilmek için teşvik amaçlı belirli bir maddi karşılıkla bu yapılabilir' diye konuştu.