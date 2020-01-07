Silopi'de Z kütüphane açılışı
Silopi ilçesinde bir okulda Z kütüphane açıldı.
Silopi ilçesinde bir okulda Z kütüphane açıldı.
Yenişehir Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına Kaymakam Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Eğitim Birsen Silopi Temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı.
Kaymakam Işıktaş, açılışını yaptığı kütüphaneyi öğrencilerle gezdi. Sınıfları dolaşan Işıktaş, öğrencilerle görüştü.
Işıktaş kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.