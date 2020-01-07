Silopi'de Z kütüphane açılışı
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Silopi'de Z kütüphane açılışı

Silopi ilçesinde bir okulda Z kütüphane açıldı.

07.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:28
Silopi'de Z kütüphane açılışı

ilçesinde bir okulda Z kütüphane açıldı.

Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına Kaymakam , İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Eğitim Birsen Silopi Temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Işıktaş, açılışını yaptığı kütüphaneyi öğrencilerle gezdi. Sınıfları dolaşan Işıktaş, öğrencilerle görüştü.

Işıktaş kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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