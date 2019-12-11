Silopi'de uyuşturucuya tutuklama
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Silopi'de uyuşturucuya tutuklama

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

11.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:41
Silopi'de uyuşturucuya tutuklama

'ın ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,  yaptıkları çalışmalar sonunda H.Ö. adlı şüphelinin uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan H.Ö.'nün eroin sattığı tespitr edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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