Silopi'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Silopi'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:03
Silopi'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. isimli şahsı takibe alarak birçok kişiye eroin maddesi sattığını tespit ederek gözaltına aldı. H.Ö., Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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