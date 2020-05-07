Silopi'de ücretsiz maske dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticiler, Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencilerin gönüllülük esasıyla ürettiği 30 bin maskenin dağıtımı sürüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticiler, Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencilerin gönüllülük esasıyla ürettiği 30 bin maskenin dağıtımı sürüyor.

Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Milli Eğitim Şube müdürleri ile çarşı merkezindeki Birinci ve İkinci caddede esnaf ve PTT önünde bekleyen kadınlara maske dağıttı.

Maskeleri alan esnaf ve vatandaşlar teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, üretilen maskeleri dağıtmak adına sahada olduklarını söyledi.

Gün içerisinde 5 bin maskeyi dağıtacaklarını belirten Uysal; "Bugüne kadar üretilen yaklaşık 30 bin maskeyi esnafa, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtmış bulunmaktayız. Bundan sonra üretimimiz devam etmekte." dedi.

Esnaf Mustafa Başak, maske dağıttıkları için İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA