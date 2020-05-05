Silopi'de trafik polislerinden bilgilendirme
05.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:52
Silopi ilçesinde trafik polisleri ilçenin giriş ve çıkışlarında araç şoförü ve yolcularına yönelik bilgilendirme yaptı.
Silopi ilçesinde trafik polisleri ilçenin giriş ve çıkışlarında araç şoförü ve yolcularına yönelik bilgilendirme yaptı.
Silopi ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı.
Huzurlu bir şekilde eve ulaşmak için trafik kurallarına riayet edilmesi gerekliliği vurgunladı.
Kaynak: AA