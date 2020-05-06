Silopi'de trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi
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Silopi'de trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi

Silopi'de trafik polisleri şoförleri bilgilendirdi
06.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:36

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik polisleri, kent genelinde araç şoförü ve yolcuları, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik polisleri, kent genelinde araç şoförü ve yolcuları, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. Görevli trafik polisi, ilçe merkezinde azami hız sınırının 50 km olduğunu, yayalara geçit önceliğinin verilmesi gerektiği konusunda şoförleri bilgilendirirken, huzurlu bir şekilde eve ulaşmak için trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Trafik Haftası nedeniyle ilçede bulunan billboardlara 'Trafik kuralları aklımda' yazılı afiş asıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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