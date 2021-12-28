Silopi'de tiyatro eğitimi alan gençler sahnede performans sergiledi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 'Gençlerle Sahnem Sırtımda' projesi kapsamında tiyatro eğitimi alan gençler sahneye çıktı.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonuna kurulan platformda çeşitli konularda tiyatro gösterimi yapıldı.

Büyük Türkiye Vizyon 2071 Fikir Gençlik ve Diriliş Platformlarını Destekleme Derneği Başkanı Adem Çakmakçı, projeye ilişkin bilgi verdi.

Çakmakçı, 30'uncu gösteriyi sunduklarını ifade ederek, gençlerin bu tür aktivitelere ihtiyaçları olduğunu düşündüklerini söyledi.

Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını dile getiren Çakmakçı, kurumlara kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Tiyatroda rol alan gençlerden Harun Yıldırım, aldıkları eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını belirtti.

Tiyatro gösterimini izleyen öğrencilerden Taybet Yıldırım, tiyatro oyununu beğeniyle izlediklerini, çok gururlandıklarını söyledi.

Nesrin Nur Ökten de böyle tiyatro oyunlarının devam etmesini istediklerini dile getirerek, "Oyuncular çok gerçekçi ve güzel oynadılar. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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