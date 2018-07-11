Silopi'de Terör Mağdurlarına Mahalle Konseptinde Konut

ŞIRNAK'ın Silopi ilçe merkezinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında, evi yıkılanlar için yapılan 522 konutun inşaatında sona gelindi. Yöreye uygun, mahalle konseptinde tasarlanan evlerde Silopililer, huzur ve güven içinde oturacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca projesi yapılarak, finansmanı sağlanan ve İller Bankası tarafından yaptırılan Silopi rezerv alanında inşa edilen 522 konutun teslimi için sayılı günler kaldı. Terör örgütü PKK tarafından kazılan çukur ve hendeklere tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle mağdur olan Silopililer için Şehitharunboy Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik alanda yapılan konutlar, 2 ve 3 katlı binalardan oluşuyor. Çoklu apartman dairesi yerine yöre halkının tercih ettiği konforda ve genişlikte tasarlanan binalarla çarpık kentleşme görünümü de ortadan kaldırıldı.

Bina içinde asansör bulunurken, her daire sakini için özel otopark yapıldı. 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerde teras katları, gezilebilir olarak tasarlandı. Her daire, yalıtım özelliğinin yanı sıra deprem yönetmeliğine uygun inşa edildi. Sağlık ocağı, taziye evi, cami, alışveriş merkezi, spor sahaları, oyun parkları ile donatılan konutlara yaklaşık 7 bin ağaç dikimi yapıldı. Konut alanında, betonarme yol ve parke taşlı yürüyüş parkurları da bulunuyor. Konutlardaki dairelerin yapımı tamamlanırken, inşaatına devam edilen sağlık ocağı, alışveriş merkezi ve cami de bittikten sonra konutların 30 Ağustos'a kadar hak sahiplerine teslime edilmesi planlanıyor.

Konut yapımı hakkında bilgi veren proje müdürü inşaat mühendisi Bedrettin Dicle, "Burası terörden zarar gören vatandaşlara verilen bir yerdir. Hak sahipleri burayı kendi mahallelerindeki çarpık kentleşme alanlarındaki gibi değil de daha kaliteli bir yaşam alanı olarak kullanacaklar. Çünkü hem yaşam alanlarına ilişkin ferahlık ve zenginlik hem de güvenlik açısından son derece güvenli bir yer. Vatandaşlar burayı çok daha verimli kullanabileceklerdir. Yaşam kalitesi yüksek bir alan olarak kullanacaklardır. Hem yapı rezerv alanı içerisinde sosyal yapılar donatılar spor alanları hem de cami taziye evi alışveriş merkezi bünyesinde barındırmaktadır. Burada hane başına düşen metrekare açısından Türkiye'nin en büyük projelerinden birisidir. Normal bir yüksek yapı mantığıyla değil daha çok insanın bir araya gelebileceği bir yaşam alanı şeklinde tasarlanmıştır. Bu nedenle de hem bölgenin sosyal yapısına hem de rahat yaşam alanına katkı sunabilmesi açısından önemli bir projedir" diye konuştu.

- Şırnak