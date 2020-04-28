Silopi'de sporcular, evlerinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezi hentbol takımı oyuncuları bahçede kurdukları antrenman parkuru ile Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezi hentbol takımı oyuncuları bahçede kurdukları antrenman parkuru ile Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Silopi Gençlik Merkezi'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sportif faaliyetlerini durdurması üzerine hentbol takımında yer alan ve aynı apartmanda oturan 3 sporcu bahçede parkur oluşturdu.

Sporcular, kurdukları parkurda her gün düzenli antrenman yapıyor.

Sporculardan Ömer Tayboğa, geçen yıl bölge şampiyonasına yükseldiklerini bu yıl ise hedeflerinin Türkiye şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıklarını, bu nedenle bahçede antrenman yapmak için parkur oluşturduklarını aktaran Tayboğa, "Bu şekilde sürekli formda kalıyoruz. Türkiye şampiyonasına katılmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz." dedi.

İsa Olsun ise Silopi Gençlik Merkezi sportif faaliyetlerini durdurduktan sonra evde hazırlanmaya başladığını belirtti.

Olgun, "Hocamız Emrullah Bozan'ın verdiği taktikler sayesinde günlük olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız Türkiye şampiyonasına hazırlanmak." diye konuştu.

Kaynak: AA