Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulaması
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Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulaması

Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulamasıŞIRNAK'ın Silopi İlçe Müftülüğü'nce, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada vaaz uygulaması başlatıldı.

25.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:29
Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulaması

Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulaması

ŞIRNAK'ın Silopi İlçe Müftülüğü'nce, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada vaaz uygulaması başlatıldı.

Silopi İlçe Müftülüğü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ibadet yapılamaması üzerine sosyal medya üzerinden vaaz ve mukabele yayını başlattı. Her gün saat 13.00'te farklı bir imam tarafından sosyal medya üzerinden canlı vaaz yapılacak. Ayrıca her gün 15.00'te de bir vaiz tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, mukabele yapılacağı bildirildi. Uygulamanın ramazan ayı boyunca süreceğini anlatan Silopi İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, virüse rağmen vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Müftü Okumuş, "Halkımızın bu yayınları takip etmelerini istiyoruz. Ramazan ayı boyunca mukabeleler camilerde yapılıyordu. Mukabelelerde her gün farklı hafızımız tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yapacak. Halkımızın bu süreç içerisinde sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu hastalıktan korunmamız için sevdiklerimizi kaybetmememiz için mutlaka bu kurallara uymamız lazım" dedi.

Silopi'de sosyal medyada vaaz uygulaması

Kaynak: DHA

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