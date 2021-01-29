Silopi'de sosyal destek alan ailelere ziyaret
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Silopi'de sosyal destek alan ailelere ziyaret

29.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:16
Silopi'de sosyal destek alan ailelere ziyaret

Silopi ilçesinde sosyal destek alan aileler ziyaret edildi.

Silopi ilçesinde sosyal destek alan aileler ziyaret edildi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ile İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafında sosyal ekonomik destek alan ailelere yönelik program düzenlendi.

Programda aileler ziyaret edilerek, çocuklara hediyeler verildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ile ortak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Sosyal ekonomik destek alan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Öztürk, çocuklara hediyeler verdiklerini bildirdi.

Öztürk, "Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve iş birliği önemli. Çocukları mutlu etmenin heyecanını birlikte yaşadık. İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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