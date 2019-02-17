Silopi'de Siyer Sınavı heyecanı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kutlu Doğum Siyer Sınavı yapıldı. İlçe merkezi ve köy okullarında gerçekleştirilen sınava bin 800 öğrenci katıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Kutlu Doğum Siyer Sınavı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun katılımla gerçekleşti. İlçe merkezi ve köy okullarında sınava bin 800 öğrenci katıldı. Umre ödüllü sınava katılanlar içeride ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi.

Sınava katılanlardan İsmail Tatar, her yıl düzenlenen siyer sınavına katıldığını belirterek, "Geçen yıl 96 doğru 4 yanlış yaptığım için umreye gidemedim. Bu yıl gitmeyi düşünüyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mukaddes Düzgün ise umreye gitmek için sınava çok çalıştığını belirtti.

İpekyolu Cami Koruma, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıdvan Tatar ise, Silopi ilçesinde yüksek katılımlı sınav gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatar, "Bütün okullara afişler asıldı, kardeşlerimizin rahat bir ortamda sınava girebilmeleri için okulların izni alındı. Buradan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sınava katılan öğrencilere de teşekkürlerimizi sunarak, şimdiden başarılı olanları tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA