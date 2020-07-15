Silopi'de şehitler, kabirleri başında anıldı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ziyarette şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

Kaynak: DHA