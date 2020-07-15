Silopi'de şehitler anıldı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit mezarları ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda vatandaşın katıldığı ziyarette, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

Kaynak: DHA