Silopi'de sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Uçaş Aile Sağlık Merkezlerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, yeni koronavirüs salgınında sağlık personelinin önemli görev yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'de sağlık altyapısının güçlülüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın çok işi organizasyonu ile sürecin çok iyi yürütüldüğünü belirten Uçaş, şöyle konuştu:

"Hepimizin gördüğü gibi sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazıyor. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Silopi'de de kahraman sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız."

Kaynak: AA