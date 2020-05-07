Silopi'de ramazan ayında lahmacuna ilgi
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Silopi'de ramazan ayında lahmacuna ilgi

Silopi'de ramazan ayında lahmacuna ilgi
07.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:46

Silopi ilçesinde ramazan ayında lahmacuna olan ilgi arttı.

Silopi ilçesinde ramazan ayında lahmacuna olan ilgi arttı.

Restoran sahibi Mehmet Sait Tuncay, ramazan ayında lahmacuna olan ilginin artığını, günlük ortalama bin lahmacun yaptıklarını söyledi.

Tuncay, "Kendi lahmacunumuzu nasıl yapıyorsak, dışarıdan gelen kıymaları da aynı şekilde yaparak işçiliğimizden ödün vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar ramazan Ayı boyunca vatandaşlara yardım etmeye çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür talep de çok iyi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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