Silopi'de Polis Haftası etkinliği
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Silopi'de Polis Haftası etkinliği

Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat
Silopi'de Polis Haftası etkinliği

Silopi ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Silopi ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Merkezin Sorumlusu Semire Azizoğlu, öğrenciler polisleri sevdiğini, onları zaman zaman polislerle bir araya getirdiklerini söyledi.

Polis Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini kaydeden Azizoğlu, "Engelli çocuklarımız çok eğlenceli vakitleri geçirdiler. Buradan hiç ayrılmak istemediler. Bizleri bu imkanı sağlayan Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ediyoruz. Polislerimizin Polis Haftasını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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