Silopi'de "Okulu Geleceğe Taşıma" Konferansı

Silopi'de "Okulu Geleceğe Taşıma" Konferansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.

Silopi'de

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Silopi Temsilciliğinini ortaklaşa düzenlediği konferansa, Hacettepe Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Eğitim-Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, okul idarecilerinin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'a konferansa katılımından dolayı plaket verildi.

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