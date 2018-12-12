Silopi'de "Okulu Geleceğe Taşıma" Konferansı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Silopi Temsilciliğinini ortaklaşa düzenlediği konferansa, Hacettepe Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Eğitim-Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, okul idarecilerinin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'a konferansa katılımından dolayı plaket verildi.