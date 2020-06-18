Silopi'de okullar dezenfekte edildi Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav nedeniyle okullar dezenfekte edildi.

Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav nedeniyle okullar dezenfekte edildi.

LGS sınavı öncesinde Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Koruyucu ekipmanı giyen ilaçlama personeli ilçe merkezi belde ve köylerdeki 42 okulda ilaçlama yaptı. Okul sıraları, öğretmenler odası, koridorlar, tuvalet, dış kapı ve merdivenler dezenfekte edildi.

Kaynak: AA