Silopi'de okul çevrelerinde denetim

Silopi'de okul çevrelerinde denetim

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

09.09.2019 18:12
Silopi'de okul çevrelerinde denetim

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

İlçede belirlenen dokuz ayrı noktada gerçekleşen ve 45 polisin görev aldığı denetimde, 9 araç ve 193 kişi sorgulandı.

Denetime katılan polis ekipleri, öğrencilerle sohbet etti, şüpheli gördükleri kişileri güvenlik güçlerine iletmelerini istedi.

Kaynak: AA
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