Silopi'de okul bahçesinde sebze ve meyve üretiliyor
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Silopi'de okul bahçesinde sebze ve meyve üretiliyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul bahçesinde sebze ve meyve üretiliyor.

15.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:09

Şırnak'ın Silopi ilçesi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul bahçesinde sebze ve meyve üretiliyor.

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal yeni tip koronavirüs dolayısıyla okullarda eğitime verilen ara süreyi de değerlendirerek Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulama bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin toprakla buluşması, boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amacıyla projeyi hazırladıklarını aktaran Uysal, "Üretilen sebze ve meyveler ilk etapta ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailesine dağıtılacak. Okullar açıldıktan sonra elde edilen ürünler pansiyonda kalan öğrenciler için kullanılacak." dedi.

Silopi'de okul bahçesinde sebze ve meyve üretiliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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