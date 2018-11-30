Silopi'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Silopi'de Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Silopi Erkek Anadolu İmam Hatip ve Kız Anadolu İmam Hatip liseleri ile İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle Koç İlkokulu Salonunda "Hazreti Muhammed ve Gençlik" temalı program düzenlendi.

Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ahmet Bilen, Hazreti Muhammed'in hayatı, onun yaşam tarzı, onun insanlara verdiği değerin, insanlar için hedef olaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü Hazreti Muhammed'den önceki çağlar, karanlık çağlardı. ondan önceki dönemin ismi cahiliye dönemidir. İnsanlar onunla kardeşliğin tadına vardılar, yaşamın tadına vardılar. Hazreti Muhammed, bu davanın temelini gençlerle yüceltti. Gençlerin omuzunda İslam'ın ışığı dünyayı aydınlatmaya başladı. Gençlerimizi Hazreti Muhammed'in gençlere verdiği değer ve eğitim ile yetiştirmek boynumuzun borcudur."

Etkinliğe Kaymakam Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Bülent Dayanan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.