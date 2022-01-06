Silopi'de Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

Silopi ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda işverenlere Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi Koç İlköğretim Okulunda düzenlenen programda, son dönemde sektörün istediği nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla bakanlık tarafından mesleki eğitime yönelik pek çok projenin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Son imzalanan protokol ile tüm meslek liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programının açıldığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Merkezlerde meslek edinmenin yanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü de sağlanmış olacak. Mesleki Eğitim Merkezi Programı sayesinde okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulanmış olacak. Merkezlerde meslek edinmenin yanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü de sağlanacak."

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de programın mesleki yeterliliklerini belgeleyememiş vatandaşlar için istihdam ve iş hayatının kapılarının açılmasına vesile olduğunu kaydetti.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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