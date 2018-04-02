Silopi'de Meslek Kurslarına İlgi

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde açılan meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Gençlik Merkezinde açılan bağlama, gitar, bilgisayar, resim, satranç, işaret dili, gemi maketi ve diğer bazı mesleklere yönelik kurs devam ediyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, yaptığı açıklama, öğrencilerin yanı sıra vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüklerini belirtti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini anımsatan Şimdi, "Burada meslek öğrenen kursiyerlerimiz aldıkları sertifika ile kendi iş yerlerini açıyor veya kendileri kurs açıyor." ifadesini kullandı.