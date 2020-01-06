Silopi'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği
Silopi ilçesinde, "Mekke'nin Fethi" konulu etkinlik düzenlendi.
Silopi ilçesinde, "Mekke'nin Fethi" konulu etkinlik düzenlendi.
Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Silopi Temsilcisi Sıddık Akyasan, "Fetih"in önemine değindi.
Etkinlikte "Mekke'nin Fethi" konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.
İlahilerin okunmasıyla sona eren etkinlikte katılımcılara plaket takdim edildi.