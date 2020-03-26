Silopi'de liseliler maske üretimine başladı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine harekete geçen Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce temin edilen kumaşlarla öğrenciler atölyede günde yaklaşık 1000 maske üretip, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılıyor.

Öğrencilerin ürettiği maskelerin vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planladıklarını açıklayan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, günlük bin maskeyle üretime hazır olduklarını söyledi. Projede 26 öğrencinin gönüllü yer aldığını belirten Uysal, bu konuda kendilerine destek olan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e teşekkür etti.

Atölyede gönüllü olarak maske ürettiklerini anlatan öğrencilerden Zelal Tayboğa, "Sizler evden çıkmayın bizler maske üretelim. Umuyorum bu salgını kısa bir sürede atlatırız" dedi.

Kaynak: DHA