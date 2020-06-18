Silopi?de LGS öncesi 42 okul, dezenfekte edildi ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 42 okul, cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi koronavirüs tebdirleri kapsamında dezenfekte edildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 42 okul, cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi koronavirüs tebdirleri kapsamında dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, okullarda dezenfeksiyon gerçekleştirildi. İlçe merkezi, belde ve köylerdeki 42 okul, dezenfekte edildi. Sınıf sıraları, öğretmenler odası, koridorlar ve tuvaletler temizlendi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hakkı Kaya, ilçe genelindeki okulları dezenfekte ettiklerini belirterek, "Sınav alımında öğrencilerimize maskeler dağıtılacak. Sınav, çocuklar için önemli bir sınav ancak pandemi sürecini kazasız belasız atlamalıyız" diye konuştu.

Temizlik ekibinde yer alan Ahmet Kayadayı da "Çocuklarımızın ve ailelerin kuşkusu olmasın. Okullarımızda her yeri dezenfekte ediyoruz. İçiniz rahat olsun, çocuklarınız bize emanet" dedi.

Kaynak: DHA