Silopi'de kurulacak seralardaki üretimle Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedefleniyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Şırnak/ Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarımı ve Fizibilitesi Projesi"ne Dicle Kalkınma Ajansı destek verecek.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Şırnak/ Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarımı ve Fizibilitesi Projesi"ne Dicle Kalkınma Ajansı destek verecek.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi tarafından hazırlanan projeye verilecek destek için Dicle Kalkınma Ajansı'nda (DİKA) protokol imzalandığı belirtildi.

Şırnak TSO'nun ortak olduğu projenin toplam bütçesinin 98 bin lira olduğu, projeye DİKA'nın 88 bin lira hibe desteği sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Silopi'de Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) teknolojik seralarla bitkisel üretim yapılmasının planlandığını ifade etti.

Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, bu ürünlerin işlenmesi, muhafaza edilmesi, rekabet edilebilirliğin artırılacağı nitelikte sürdürülebilir, uygun ve kaliteli ham maddenin teminiyle tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Geliş, şunları kaydetti:

"Silopi'de kurulması düşünülen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin uygun olup olmadığı bu fizibilite projesi ile ortaya çıkarılacaktır. Proje sonucu tarım sektöründe mevcut durumun ortaya konulmasıyla Şırnak'ta uygun iklim koşullarına göre TDİOSB üretimi belirlenecek. Ardından Silopi'de tarım sektörünün gelişmesi için analiz yapılmasıyla zayıf ve güçlü yanlar tespit edilecek. Böylece, bölgede var olan işsizlik ve gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kadın istihdamına ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması bekleniyor."

Silopi'de Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için fizibilite çalışmalarını başlattıklarını bildiren Geliş, OSB'nin kurulmasıyla meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilerek hem bölge hem de ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlanacağını ifade etti.

Geliş, pazar sorunu olmayan ve iki ülkeye komşu olan ilçeden ihracat yapılmasının da amaçlandığını kaydetti.

İmza törenine, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve Şırnak Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu