Silopi'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Silopi'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Silopi'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Silopi'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:31

Silopi'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve diğer kurum temsilcileri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kuruca, çarşı denetimi sırasında maske takmayan bir kişiyi uyardı, esnafa hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.

Kaynak: AA

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