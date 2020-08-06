Silopi'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Silopi'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Silopi'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve diğer kurum temsilcileri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kuruca, çarşı denetimi sırasında maske takmayan bir kişiyi uyardı, esnafa hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.

Kaynak: AA