Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği - Haberler
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Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği

Silopi'de Kızılay şubesinden 400 öğrenciye kırtasiye ve giysi desteği
AA / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye, çanta ve giysi yardımı yapıldı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay Şubesince ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye, çanta ve giysi yardımı yapıldı.

Ekiplerin ziyaret ettiği köylerden biri de Doruklu köyü oldu.

Doruklu Ortaokulu ve anasınıfında okuyan 78 ihtiyaç sahibi öğrenciye giysi yardımı, çanta ve kırtasiye seti dağıtan ekipler daha sonra çocuklarla okulun bahçesinde çeşitli oyunlar oynadı.

Silopi Kızılay Şube Başkanı Murat Tatar, 5'i merkez, 5'i de köy okulu olmak üzere 10 okulda ihtiyaç sahibi olarak belirledikleri 400 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Tatar, "Dağıtımları yaparken öğrencileri eğlendirmek için gönüllü ekibimiz onlarla oyunlar oynuyor. Amacımız sadece yardım dağıtmak değil, çocuklarla sosyal bağ oluşturmak." dedi.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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