Silopi'de kısıtlama sessizliği ŞIRNAK'IN Silopi ilçesi koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesi koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Silopi ilçesindeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Arife günü nedeniyle Ramazan Bayramı için son alışverişini yapmak için çok az sayıda kişinin dışarı çıktığı ilçede, polis ekiplerinin kısıtlama nedeniyle aldıkları önlemler ise sürüyor.

Kaynak: DHA